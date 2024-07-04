高爾夫球頭廠大田6月營收創16個月來新高 年增24%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 16:11

高爾夫球頭廠大田精密 (8924-TW) 今 (4) 公布最新營收，在市場庫存去化、對客戶端新款產品出貨比重增加之下，6 月營收以 4.84 億元創 16 個月來新高，月增 0.75%，年增 24.96%，大田主管預估，在確定的新產品出貨訂單挹注之下，第三季的營收並不看淡，有機會有優於第二季的營收表現。

大田精密 2024 年第二季營收爲 13.98 億元，創 6 季以來新高，季增 39.44%，年增 45.62%；累計 2024 年 1-6 月營收 24.01 億元，年增 6.19%。

大田精密已宣布啟動越南投資案，將投資 1000 萬美元（新台幣 3.2 億元）設廠，最快 2025 年中投產。規劃產能初期每月能為 10 萬支。大田的越南投資案，主要因應客戶要求在兩岸之外供貨的要求。而目前高爾夫球具廠復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 都已在越南設廠並積極擴大經營規模。

大田精密董事長李孔文日前在股東會中指出，經過長達一年的庫存去化後，在客戶群積極下單，今年前 5 月營運表現優於去年同期，相信下半年會比上半年更好，2024 年全年會比 2023 年有更 好的表現 。