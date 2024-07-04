小資族買高價股更便利 盤中零股交易撮合縮至5秒12/2起上路
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 22:40
小資股民未來買台積電等千金股將更便利了！金管會表示，自 2020 年 10 月 26 日開放盤中交易零股方式後，2022 年 12 月 19 日起盤中零股交易撮合間隔時間，由 3 分鐘縮短至 1 分鐘，為了再進一步增加投資人成交機會，預計自今 (2024) 年 12 月 2 日起，將盤中零股交易撮合間隔時間，由 1 分鐘縮短至 5 秒鐘。
經統計，自盤中零股制度 2020 年 10 月推出至今年 5 月底，上市、上櫃盤中零股日均值為 23.38 億元 (占比 0.75%)、4.39 億元 (占比 0.56%)，較盤中零股制度實施前 (2020 年 1 月至 9 月)，日均成交值成長約 948%、713%。
上市、上櫃零股成交戶數分別由 32 萬戶增加至 121 萬戶、35 萬戶增加至 229 萬戶，成長幅度高達 283%、551%，其中，成長幅度最大為 30 歲以下族群，占比由 21.1% 成長至 27.91%、10.31% 成長至 15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。
金管會表示，盤中零股交易制度逐步精進優化，按盤中零股自 2022 年 12 月 19 日縮短撮合時間至 1 分鐘後迄 2023 年 12 月底止，較撮合 3 分鐘期間 (2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 16 日)，上市、上櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達 24.39%、19.62%。
顯示縮短撮合間隔時間，可提升盤中零股交易效率，金管會預期，本次縮短盤中零股撮合時間至 5 秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會。
金管會表示，亦將持續督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人的宣導，惟提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。
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