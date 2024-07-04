〈台股盤後〉AI+蘋果光推台積電登千金股 指數勁揚350點創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-04 14:10

在台北 Computex 的 AI 盛典過後，上海的 AI 相關機器人展登場，也使今 (4) 日 AI 機器人加上蘋概股再引導台股改寫歷史新高， 受惠的台積電 (2330-TW) 也還是全場的焦點，股價首度登上 1000 元大關；大盤盤中以 23571.82 點創新高，收盤報 23522.53 點，也創收盤新高，大漲 350.1 點或 1.51%，成交值 5350.77 億元。

同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.540 元，升值 9.2 分，成交金額 5.05 億美元。

市場專家指出，台積電的強勢上漲格局之下，現階段大盤仍由多方控盤，大盤顯示爲類股齊揚走勢。

台積電 4 日早盤以 1000 元開出，盤中最高 1010 元，收盤報 1005 元，上漲 26 元或 2.66%，成交 4.17 萬張，單一個股成值達 418 億元，占大盤成交值 7.81%，同時，台積電的強勢走高，更進一步帶動半導體設備供應鏈族群股價的走揚，如群翊 (6664-TW)、聯策 (6658-TW) 股價都在今天漲停並創新高。

台股今天早盤以 23360.88 點開出，盤中以 23571.82 點創新高，收盤報 23522.53 點，創收盤新高，大漲 350.1 點或 1.51%，成交值 5350.77 億元。最高今天盤中電子股成交比重占大盤 69.42%，電子股指數終場上漲 24.26 點或 1.95%。但航運股指數收盤則下跌 1.2%。

聯發科 (2454-TW) 今天除填息走勢溫吐，收在平盤 1375 元，而 PCB 鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今天除息 0.8 元，則完全填息，股價並拉出長紅棒一度登上漲停價，收在 33.05 元。

今天台股大盤由電子股領軍，證券分析師簡伯儀指出，台股指數在今天由台積電領軍創新高之後，反而是 OTC 指數受壓抑，收盤漲 0.25%，市場資金排擠的效應應加以重視。