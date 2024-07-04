〈台股開盤〉台積電千元好積情 漲逾300點登23486點史高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-04 09:38

台積電今 (4) 日開盤站上千元大關，激勵台股開盤上漲 188 點，以 23360.88 點開出，盤中最高衝上 23486.69 點，上漲 314.26 點，同步改寫新高，今日估量達 5400 億元。

台積電今日開盤上漲 21 元或 2.1%，以 1000 元開出，盤中最高來到 1005 元，激勵台股大漲；鴻海也上漲 4%，最高來到 212.5 元，力拚重返填息軌道，聯發科、廣達、台達電、日月光投控、聯電等也都有 1-2% 漲幅。

其餘電子指標來看，智邦、致茂雙雙漲逾 4%，群創持續受惠面板級扇出型封裝技術（FOPLP）題材，今日上漲 3%、臻鼎 - KY 也漲 3%。不過，可成、力成跌 2%，聯詠、矽力 - KY、文曄等走弱。

高價股電子股全面上漲，大立光大漲 4%、川湖、健策、嘉澤等漲 2-3%，緯穎、世芯 - KY、旭隼同步上漲，但祥碩下挫 3%，在高價電子族群中表現較為弱勢，創意也在平盤下震盪。