台股寫八大驚奇！台積電破千跳動單位變5元、千金股增至19檔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 17:35

台股甫進入下半年，馬上又創下八大奇「積」！台積電正式躋身千金股行列，股票跳動將以 5 元為單位，加權指數及櫃買指數同寫歷史新高，千金股增至 19 檔，讓市場投資人驚呼連連。

加權指數盤中一度衝上 23571.82 點，終場收在 23522.53 點，上漲 350.1 點或 1.51%，成交值 5350.77 億元，盤中、收盤雙雙刷新歷史新高紀錄。

台股今年以來大漲近 5600 點

台股上半年繳出 28.45% 漲幅的好成績，累計漲點 5101.44 點，勇奪全球股市之冠，進入 7 月僅短短 4 個交易日，又灌進近 500 點，今年截至 7 月 4 日，累計上漲已達到 5591.72 點。

台積電躋身千金股 跳動單位變 5 元

台積電 (2330-TW) 今天強勢大漲 26 元至 1005 元，改寫歷史新天價，躋身千金股後，其股票升降單位從 1 元增至 5 元，代表每跳動一次對大盤的波動更大了。

台積電市值衝破 26 兆元

台積電今天以 1005 元作收，市值一舉衝破 26 兆元，達 26.06 兆元，單日激增 6700 億元。相較去年底股價 593 元之際，台積電今年以來市值大增 10.69 兆元。

上市市值逼近 75 兆元大關

台股上市公司市值來到 74.96 兆元，單日激增 1.11 兆元，直逼 75 兆元大關。

外資買超金額史上第八大

外資回頭連二買，今天大買台股 362.2 億元，為今年以來第八大的買超金額，其中，光是台積電就買超 11913 張。

櫃買指數收盤同寫新高