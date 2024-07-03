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〈台股盤後〉台積電領漲、金融股助攻 終場漲293點收23172點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-03 14:04

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台積電領漲、金融股助攻，終場漲293點收23172點。(圖：shutterstock)

台股今 (3) 日由台積電領漲，再度站回 23000 點關卡，且台積電尾盤買盤湧進，加上金融族群助攻，終場大漲 293.06 點，收在最高 23172.43 點，站回 5 日線，成交量 4967.48 億元，較昨 (2) 日放大。今天除息最受矚目的華碩，早盤開低後盤中翻紅，填息率 35%。 

觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 表現亮眼，終場漲 19 元，漲幅 1.98%。昨天除息的鴻海 (2317-TW)，今天開高走低，盤中翻黑股價再下探，終場跌 1.73%，聯發科 (2454-TW) 也跌 0.35%。日月光 (3711-TW) 漲 0.94%，台達電 (2308-TW) 跌 0.91%。 

電腦品牌廠華碩 (2357-TW) 今 (3) 日除息，成為盤面亮點，每股配息 17 元，早盤開低走低，處於貼息狀態，不過盤中翻紅，終場收 479 元，漲 1.37%，填息率約 35%，持續朝填息邁進。 

今天金融族群漲勢強勁，開發金 (2883-TW) 一度觸及漲停板，終場漲 9.4%，國泰金 (2882-TW) 同樣漲逾半根停板，兆豐金 (2886-TW) 漲逾 4%，臺企銀 (2834-TW) 漲逾 3%，新光金 (2888-TW)、富邦金 (2881-TW)、統一證 (2855-TW)、京城銀 (2809-TW) 以及合庫金 (5880-TW) 皆有 2% 以上的漲幅。 

光電族群今天漲勢同樣凌厲，慧友 (5484-TW)、錸德 (2349-TW) 以及錸寶 (8104-TW) 皆亮燈漲停，鈺德 (3050-TW) 也漲逾 8%。 

綠能高價股則回檔修正，雲豹能源 (6869-TW) 跌逾半根停板，跌幅逾 8%，森崴能源 (6806-TW) 跌 4.31%，泓德能源 (6873-TW) 則跌 3.57%。 

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台積電9791.98%
兆豐金42.754.91%
鴻海203-0.73%
聯發科1405-0.35%
日月光投控160.50.94%
台達電379.5-0.91%
華碩479.51.37%
開發金16.39.40%
國泰金61.55.67%
臺企銀18.753.31%
新光金10.42.97%
富邦金83.32.84%
統一證30.22.37%
京城銀65.32.35%
合庫金26.42.33%
慧友98.49.94%
錸德159.89%
錸寶51.29.87%
鈺德24.98.03%
雲豹能源249-8.12%
森崴能源155.5-4.31%
泓德能源-創202.5-3.57%

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