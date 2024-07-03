〈台股盤後〉台積電領漲、金融股助攻 終場漲293點收23172點

台股今 (3) 日由台積電領漲，再度站回 23000 點關卡，且台積電尾盤買盤湧進，加上金融族群助攻，終場大漲 293.06 點，收在最高 23172.43 點，站回 5 日線，成交量 4967.48 億元，較昨 (2) 日放大。今天除息最受矚目的華碩，早盤開低後盤中翻紅，填息率 35%。