特斯拉大漲，背後的意義，潛力股鎖定誰？

鉅亨研報 2024-07-04 18:06

加權指數，今日開高走高，終場上漲 350.1 點，收在 23522.53 點，成交量 5350 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 362.2 億，投信買超 42.51 億，自營商買超 9.92 億，三大法人合計買超 414.63 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.06%，標普 500 指數上漲 0.51%，納指上漲 0.88%，費半上漲 1.92%；美國 6 月 ADP 就業新增人數報 15 萬，預期 16.3 萬，前值 15.7 萬，美國上週初領失業金人數報 23.8 萬，預期 23.4 萬，前值 23.4 萬，美國上週續領失業金人數報 185.8 萬，預期 184 萬，前值 183.2 萬，就業市場不佳提振聯準會降息希望，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 74%，11 月至少降息 1 碼的機率為 84%；AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達大漲 4.57%，收在 128.28 美元，執行長黃仁勳目前以 1,077 億美元的財富在彭博億萬富翁指數的全球富豪榜上排名第 13 位；(TSLA-US) 特斯拉上漲 6.54%，收在 246.39 美元，連續第七個交易日收漲；台股方面，加權指數，終場上漲 350.1 點，收在 23522.53 點，再創歷史新高，台灣經濟穩定成長，三大法人連續 2 天同步買超，不論是基本面、籌碼面和技術面，目前皆有利多方，預期加權指數短期有望繼續上攻，再創歷史紀錄；美股今晚因獨立紀念日休市一天，週五即將公布美國失業率和非農就業人數，相關公布內容將進一步影響聯準會降息意願和幅度。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.66%，收在 1005 元，正式突破千元大關，台積電將於 7 月 18 日召開法說會，法人預估，第 3 季營收可望季增兩位數，但即將公布的 6 月營收可能並不如外資預期亮眼，但第 2 季財測可望順利達陣；成為台股第 17 檔千金股；(2317-TW) 鴻海，上漲 5.67%，收在 214.5 元，鴻海預估 2025 年 AI 伺服器營收將超過 1 兆元，明年整體營收有機會突破 7 兆元，再創新高，繼取得大份額 GB200 AI 伺服器代工訂單後，獨家再獲得 GB200 關鍵元件 NVLink 交換器（switch）大單，將進一步拉升鴻海毛利率及獲利表現；(2454-TW) 聯發科，今日收平盤 1375 元，聯發科預估今年 AI 加速器市場規模約 120 億美元，4 年後市場將翻接近 4 倍達 450 億美元，聯發科保守預估至少要取得超過 10% 市占率，換算上看 1400 億新台幣。

大陸 AI 界年度盛會「2024 世界人工智慧大會（WAIC 2024）」7 月 4 日起在上海登場，(TSLA-US) 特斯拉，將發表旗下第二代 Optimus 機器人，後續將導入 Optimus「千人大軍」在自家工廠工作，消息帶動機器人概念股再度飆漲；(8374-TW) 羅昇，股價亮燈漲停，收在 119.5 元，再創歷史新高，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，今年台北國際電腦展將與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作，在攤位上展示協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2464-TW) 盟立，股價亮燈漲停，收在 82.5 元，再創歷史新高，盟立擁有雙成長題材，2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單，預計 2024Q3 開始出貨，而且 2024 年 4 月盟立子公司，盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場，未來成長可期。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大；(2486-TW) 一詮，上漲 1.1%，來到 138 元，解禁後將繼續走高，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

AI 四大主流，(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW) 聯鈞、(6442-TW) 光聖，持續受惠噴出!

(3450-TW) 聯鈞，盤中上漲逾 9%，來在 150.5 元，再創波段新高，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動企業毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期；佳螢通通領先預告點名在前面!! 節目通通預告! 簡訊為證!

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(6442-TW) 光聖，股價亮燈漲停，收在 399 元，不僅再創歷史新高，離 400 元大關更是僅有一步之遙，5 月合併營收 4.95 億，年增 117.98%，首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上。

特斯拉大漲背後的意涵?

都在影片中分析給你知道

https://youtu.be/HKk8xyFAM3Q



7/4 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2349-TW) 錸德

(2363-TW) 矽統

(2464-TW) 盟立

(3048-TW) 益登

(3535-TW) 晶彩科

(1519-TW) 華城

(8104-TW) 錸寶

(1597-TW) 直得

(4540-TW) 全球傳動

(4562-TW) 穎漢

(8028-TW) 昇陽半導體

(2543-TW) 皇昌

(3583-TW) 辛耘

(6133-TW) 金橋

(6937-TW) 天虹

(6658-TW) 聯策



7/4 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(5468-TW) 凱鈺

(6207-TW) 雷科

(3402-TW) 漢科

(6218-TW) 豪勉

(6667-TW) 信紘科

(5202-TW) 力新

(3374-TW) 精材

(5530-TW) 龍巖

(6127-TW) 九豪

(3581-TW) 博磊

(5392-TW) 能率

(8234-TW) 新漢

(6179-TW) 亞通

(3520-TW) 華盈

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(4768-TW) 晶呈科技

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師