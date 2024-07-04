台積電登千金股、AI族群走揚，台股再寫歷史新高！今日盤勢重點一次看
鉅亨研報 2024-07-04 15:42
2. 受美股激勵，台股 (04) 日開高走高，電子、光電族群買盤點火，護國神台積電 (2330-TW) 一度衝上 1,010 元，再刷歷史新高，收盤站穩千元大關，AI 族群紛紛走揚，包括鴻海 (2317-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、樺漢(6414-TW)、緯穎(6669-TW)、日月光投控(3711-TW)、廣達(2382-TW)、聯發科(2454-TW) 等，指終場大漲 350.10 點, 收 23522.53 點，台股再寫歷史新高紀錄。
3. 綠能族群表現亮眼，中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW)、華城(1519-TW)、士電(1503-TW)、上緯投控(3708-TW)、森崴能源(6806-TW) 等皆有漲勢；機器人相關族群盟立 (2464-TW)、直得(1597-TW) 攻上漲停；再生晶圓的辛耘 (3583-TW)、昇陽半導體(8028-TW) 雙雙亮燈漲停。
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