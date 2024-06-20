富達操盤手建議：跳脫股債二元框架 著眼「科技創新」追求長期複利

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 16:37

全球經濟指標在軟著陸與不著陸間擺盪，上週聯準會 6 月利率會議點陣圖顯示今年仍有降息空間。展望後市，宏觀經濟及市場週期變化加速，總經、貨幣政策與地緣政治持續充滿不確定性，富達國際基金經理王陶沙日前來台分享，投資人除配置優質股債，應運用趨勢主題投資，尤其是著眼於「科技創新」，可追求長線資產增長契機。對於區域，則看好日本。

傳統投資主要著重全球產業分類標準 (GICS)11 大產業，然面對瞬息萬變的世界，許多企業可能橫跨多個主題，使得趨勢主題投資蔚為主流之一。尤其 2020 年新冠疫情後，「科技創新」、「永續生活」、「健康醫療」、「新經濟秩序」等四大趨勢崛起，逐步影響全球經濟格局、商業模式以及人們生活與工作方式。

王陶沙表示，採取關鍵趨勢主題投資，有助著眼於長期破壞式創新，避開市場短期雜訊，同時突破於區域、產業、和主題的限制，降低波動風險，追求長期複利，掌握結構改變所產生的投資契機。

例如，過去 10 年投資全球股市 (MSCI 世界指數) 累計上揚逾 180%，選擇科技趨勢產業 (MSCI 全球科技指數) 則上揚可逾 460%，透過主動管理挑選半導體主題 (MSCI 半導體與設備指數)，更可累積逾 680% 報酬率，創造雙重超額報酬。

王陶沙建議，可透過趨勢主題投資，尋求長期增長潛能，同時靈活搭配區域主題和產業主題，掌握短中期成長引擎。其中，趨勢主題尤其看好『科技創新』，鑒於人們對於便利生活的渴望，將持續推動 5G、人工智慧、自動化、機器人技術、新能源汽車、智慧交通、數據、網路安全、金融科技等發展。