印度官員調查鴻海iPhone工廠 訪談員工未發現歧視問題

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:42

鴻海 (2317-TW) 印度廠區傳出就業歧視、針對已婚女性有諸多限制，引發印度當局關注前往調查；不過，據《路透》最新獨家報導，當地官員與 40 多位已婚女性員工對談後的調查結果，並未發現歧視問題。

《路透》報導指出，印度聯邦政府區域勞動部門組成 5 人小組，1 日視察鴻海位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）附近的 iPhone 組裝工廠，並與公司的董事和人資部門主管會談。

知情官員透露，鴻海該工廠聘雇 4.12 萬人，包括女性 3.33 萬人，女性員工當中有 8% 左右已婚，約莫 2750 人，鴻海稱並未有歧視行為；勞檢專員訪談 40 名廠內已婚女性勞工，也並未提出歧視問題。

鴻海則重申上周發布的聲明，嚴正否認，基於婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控，且在過去這段時間，在印度招聘的女性員工中，大約 25% 為已婚女性。

鴻海強調，維護全球各地員工的福祉，是公司在永續營運過程中，最優先的考量，雇用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，絕對不會容忍任何形式的歧視。