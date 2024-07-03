歐洲央行總裁拉加德：央行不需要把服務業通膨降至2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 02:10

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周二 (2 日) 在中央銀行論壇上表示，ECB 並不需要將服務業通膨率降至 2% 的目標水準。該論壇由歐洲央行主辦，與會者還包括美國聯準會 (Fed) 總裁鮑爾、巴西央行總裁奈托 (Roberto Campos Neto)。

與此同時他也強調：「我們必須真正看清背後的原因。而背後有很多是薪資的因素。服務業中有很大一部分是勞動成本。歐洲的勞動力系統有滯後效應，這也影響了薪資。」

儘管同日稍早歐盟統計局 (Eurostat) 公布的數據顯示，歐元區 6 月的整體通膨率略微降至​​2.5%，但服務業通膨率仍穩定在 4.1%。這樣的物價壓力讓許多 ECB 官員對於承諾進一步降息持謹慎態度，尤其是他們剛剛在上個月進行首次降息。

對於頑強的服務業通膨，拉加德表示，需要密切留意服務業通膨黏性，以確保央行不會過快降息。

值得注意的是，拉加德在會上還避開一些內容。例如 ECB 利率的未來走勢 (因為官員承諾要根據數據做決定) 以及她的祖國法國的政治局勢，法國將於本周末再次舉行選舉。