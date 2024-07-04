日本東證指數突破泡沫經濟時期盤中高點 飆上歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-04 10:45

日本東證指數周四（4 日）突破泡沫經濟時期創下的盤中高點，飆上歷史新高，反映買盤擴大到各大類股，印度股市周三盤中也漲破 80,000 點大關。

據《彭博》報導，日本東證指數周四上午一度漲 0.6% 至 2,887.97 點，突破 1989 年 12 月寫下的盤中歷史高點。33 大類股幾乎全面走高，汽車族群領漲。

保險和銀行股是東證股價指數 4 月中旬觸底以來表現最佳的類股之一，反映市場預期日本銀行（央行）即將升息，提高金融業的獲利能力。

野村資產管理公司首席策略師 Hideyuki Ishiguro 說：「與日經 225 指數側重於某種類型的股票不同，東證指數的走勢顯示市場已擺脫底部，整個日本市場奔向歷史高點。」

在全球科技股漲勢和日元疲軟提振出口商的情況下，日經 225 指數在 2 月觸及歷史高點。在國際資金追捧下，去年日經 225 指數和東證指數都大漲逾 25%。

此外，印度 SENSEX 30 指數周三盤中一度漲至 80,074.30 點，首次突破 80,000 點關口，收盤報 79,885.31 點，漲 0.56%。

從 2016 年至 2023 年，SENSEX 30 指數連續八年上漲，累計漲幅超過 205%。