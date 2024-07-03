傳羅賓漢考慮在歐美市場推出加密貨幣期貨

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 01:37

外媒周二 (2 日) 援引知情人士消息報導，美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 考慮未來幾個月在美國和歐洲推出加密貨幣期貨。

據悉，羅賓漢以 2 億美元收購加密貨幣交易所 Bitstamp Ltd. 的交易在明年完成後，羅賓漢希望利用這家交易所取得許可證，在歐洲替比特幣和其他加密貨幣提供永久期貨交易。

加密貨幣衍生商品是一個比全球所謂的現貨市場更大的市場。根據加密貨幣研究機構 CCData 的數據，5 月份，集中式交易所的現貨交易量為 1.58 兆美元，而每月衍生商品交易量達到 3.69 兆美元。自今年初美國批准比特幣現貨 ETF 以來，對比特幣期貨的需求增加。

羅賓漢一直在擴大其加密貨幣策略和產品，儘管美國證券交易委員會 (SEC) 警告，它已初步決定建議對這家公司採取執法行動。儘管有這樣的警告，今年 6 月羅賓漢還是同意收購 Bitstamp，交易預估在 2025 年上半年完成。據悉，今年早些時候，該公司從 Marex 獲得期貨經紀商牌照，後者擁有在美國提供期貨的必要證照。