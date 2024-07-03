慧洋-KY上半年獲利倍增 稅前EPS 4.31元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 17:11

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 6 月合併營收為 18.34 億元，月減 3.28%，年增 20.34%，累計上半年合併營收 102.24 億元，年增 23.02%，而上半年自結稅前盈餘達 32.15 億元，年增 127.82%，每股盈餘 (EPS)4.31 元。

慧洋同步公布 6 月自結獲利，單月營業利益 7.24 億元，稅前盈餘 6.18 億元，每股盈餘 0.83 元，累計上半年營業利益 35.48 億元，稅前盈餘 32.15 億元，每股盈餘 4.31 元。

慧洋說明， 5 月下旬中小型運價指數雖微幅下滑，自 6 月起又逐漸回升，使單月營業利益率高達 39%，創今年以來新高，整體第二季屬穩定向上。

由於今年各地政經狀況不穩，烏俄戰事延宕、紅海危機難解，使全球船舶周轉率下降，再加上散裝新造船交付量偏低，慧洋樂觀後市表現。

慧洋今年 4 艘新船均已交付完畢並簽訂 3 年以上的穩定租約，平均毛利率達 50%，展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，儘管即將邁入 7、8 月歐美暑期相對淡季，但散裝運價指數並未明顯下滑，預料可維持一定營運表現。