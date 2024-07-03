台北股匯市顯著脫鉤 央行給出2個解釋

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 15:08

中央銀行副總裁嚴宗大今 (3) 日於立院備詢時指出，今年以來新台幣偏弱整理，與台股明顯脫鉤，主要是因國際美元走強，以及外資賣台股造成，不過，若匯率有大幅波動，央行會動態調整，來維持匯市的穩定。

新台幣今年以來與股市脫鉤，自 31 元位置一路貶至 32.5 元附近，反觀加權指數上半年飆漲達 5100 點。

對此，嚴宗大說明，央行在維持匯率穩定上，「有一定的角色」，近期新台幣貶破 32.5 元心理關卡，主要是反映國際美元走強，同時，也受外資賣超台股影響。