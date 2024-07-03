國庫還債1150億創23年新高 人均負債降至25.8萬大減1.6萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 19:12

財政部國庫署表示，本（113）年度總預算編列債務還本 1,150 億元，為自 91 年修法增訂債務還本下限後的 23 年來新高，因 6 月大宗稅款入庫後，已於 6 月 6 日及 6 月 11 日執行債務還本 350 億元、808 億元，總計還 1,158 億元。截至 6 月 30 日止之國債鐘，平均每人負擔債務由 5 月初高峰 27.4 萬元，逐步下降至 6 月底之 25.8 萬元。

國庫署副署長馬小惠說明，國庫上半年為撥付各機關日常支出、中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款及年度出納事務整理期間之支出等，因大宗稅款尚未入庫，收支無法配合，須採短期融資調度，為歷來國庫收支調度日常。

馬小惠表示，國債鐘一年內會呈現有高有低，通常上半年會因為大宗稅款還未到帳，故需短期融通，使上半年債額水位較高，但 5、6 月在大宗稅款到庫後即會下降。

馬小惠表示，今年在 5 月及 6 月中大宗稅款入庫後，即陸續清償前述短期融資調度之債務，並全數執行年度債務還本預算。截至本年 6 月 30 日止中央政府 1 年以上公共債務未償餘額實際數降至 5 兆 8,780 億元，短期債務降至 1,600 億元，合計 6 兆 380 億元，除以全國人口數後，平均每人負擔債務降至 25.8 萬元。另本年度截至 6 月底債務還本除執行預算數 1,150 億元外，已依立法院審議總預算增列之稅課收入辦理增加還本 8 億元，共計償還 1,158 億元。