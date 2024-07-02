〈房產〉全台空屋率以蘆洲4.2%最低 北市東邊都是低空屋率區域
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 15:33
根據內政部低度用電統計，去年下半年全台空屋率 (低度用電) 低於 6% 的區域，新北市就占了 8 個區，至於台北市則都在東邊的區域，包括松山、南港、信義與內湖區，其他區域僅有台中市潭子區低於 6%，顯示大台北地區的人口密度甚高，老房子也有居住使用價值，絕大多數的房屋都有人使用，空置狀況在全台來看偏低。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北市都會區的空置率偏低，就算是老舊公寓，只要地段好都會有居住需求，尤其大台北生活圈成形，許多通勤族上班在北市，下班回新北休憩的通勤模式，也讓有軌道運輸的區域空置率偏低。
曾敬德指出，空置率低也反映市場需求強，供給量少，房價也會比較保值，反觀空置率較高就屬於外圍區域，因為人口老化與外流因素，相較之下就有空置率較高的狀況出現。
內政部低度用電統計顯示，2023 年下半年新北市空屋率低於 6% 的區域，包括永和、泰山、新莊、板橋、樹林、土城、中和、蘆洲區，其中多數區域都有捷運或鐵道軌道運輸的優勢，台北市則包括松山區、南港區、信義區與內湖區，松山區雖然平均屋齡較高，但並無大量空置的狀況，內湖區與南港區則屬於台北市較後期發展的區域，區域內屋齡相對較為新穎，因此也沒有大量空置的現象。
而全台低度使用住宅比率較高 (大於 20%) 鄉鎮市區，依舊集中在較偏遠地區，包括新北市萬里區 (31.09%)、三芝區 (26.54%)、石門區 (23.18%)、平溪區 (22.63%)、雙溪區 (20.20%) 及烏來區 (20.17%)；高雄市那瑪夏區 (25.64%)、甲仙區 (21.40%)、六龜區 (20.88%)；台南市左鎮區 (22.55%)；宜蘭縣礁溪鄉 (28.67%)；新竹縣五峰鄉 (24.54%)；苗栗縣造橋鄉 (24.80%)；雲林縣台西鄉 (20.73%)；南投縣仁愛鄉 (20.02%)；台東縣卑南鄉 (28.76%) 及大武鄉 (23.55%)；花蓮縣豐濱鄉 (25.00%)；澎湖縣白沙鄉 (23.20%)；金門縣金沙鎮 (21.78%)；連江縣莒光鄉 (24.24%) 等 21 個鄉鎮市區。
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