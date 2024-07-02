〈房產〉全台空屋率以蘆洲4.2%最低 北市東邊都是低空屋率區域

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 15:33

根據內政部低度用電統計，去年下半年全台空屋率 (低度用電) 低於 6% 的區域，新北市就占了 8 個區，至於台北市則都在東邊的區域，包括松山、南港、信義與內湖區，其他區域僅有台中市潭子區低於 6%，顯示大台北地區的人口密度甚高，老房子也有居住使用價值，絕大多數的房屋都有人使用，空置狀況在全台來看偏低。

曾敬德指出，空置率低也反映市場需求強，供給量少，房價也會比較保值，反觀空置率較高就屬於外圍區域，因為人口老化與外流因素，相較之下就有空置率較高的狀況出現。

內政部低度用電統計顯示，2023 年下半年新北市空屋率低於 6% 的區域，包括永和、泰山、新莊、板橋、樹林、土城、中和、蘆洲區，其中多數區域都有捷運或鐵道軌道運輸的優勢，台北市則包括松山區、南港區、信義區與內湖區，松山區雖然平均屋齡較高，但並無大量空置的狀況，內湖區與南港區則屬於台北市較後期發展的區域，區域內屋齡相對較為新穎，因此也沒有大量空置的現象。