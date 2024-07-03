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鉅亨速報

盤中速報 - 晶豪科(3006)大漲7.26%，報102元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:07

晶豪科(3006-TW)03日10:07股價上漲6.9元，報102.0元，漲幅7.26%，成交5,114張。

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

近5日股價下跌8.56%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,993 張
  • 外資買賣超：-1,969 張
  • 投信買賣超：+28 張
  • 自營商買賣超：-52 張
  • 融資增減：-1,436 張
  • 融券增減：-474 張

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