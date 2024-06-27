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鉅亨速報

盤後速報 - 晶豪科(3006)下週(7月4日)除息0.6元，預估參考價99.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

晶豪科(3006-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(6月27日)收盤價99.60元計算，預估參考價為99.0元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。近5日股價上漲6.14%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 99.60 0.6 0.6% 0.0
2023/07/04 81.5 1.8 2.21% 0.0
2022/07/01 88.8 8.0 9.01% 0.0
2021/08/04 183.0 2.0 1.09% 0.0
2020/07/03 40.2 1.0 2.49% 0.0

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