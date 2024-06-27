盤後速報 - 晶豪科(3006)下週(7月4日)除息0.6元，預估參考價99.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
晶豪科(3006-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(6月27日)收盤價99.60元計算，預估參考價為99.0元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶豪科(3006-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。近5日股價上漲6.14%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|99.60
|0.6
|0.6%
|0.0
|2023/07/04
|81.5
|1.8
|2.21%
|0.0
|2022/07/01
|88.8
|8.0
|9.01%
|0.0
|2021/08/04
|183.0
|2.0
|1.09%
|0.0
|2020/07/03
|40.2
|1.0
|2.49%
|0.0
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