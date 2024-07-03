盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉3.18%報100.5元，成交3,045張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:34
晶豪科(3006-TW)近5分K漲速3.18%，03日09:34報100.5元，成交3,045張，今日漲幅為5.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價下跌8.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲0.88%。集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,993 張
- 外資買賣超：-1,969 張
- 投信買賣超：+28 張
- 自營商買賣超：-52 張
- 融資增減：-1,436 張
- 融券增減：-474 張
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