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鉅亨速報

盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉3.18%報100.5元，成交3,045張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:34

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速3.18%，03日09:34報100.5元，成交3,045張，今日漲幅為5.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶豪科(3006-TW)近5日股價下跌8.56%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲0.88%。集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,993 張
  • 外資買賣超：-1,969 張
  • 投信買賣超：+28 張
  • 自營商買賣超：-52 張
  • 融資增減：-1,436 張
  • 融券增減：-474 張

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