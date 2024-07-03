盤中速報 - 零壹(3029)大漲7.21%，報107元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:16
零壹(3029-TW)03日09:16股價上漲7.2元，報107.0元，漲幅7.21%，成交1,518張。
零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
近5日股價上漲7.54%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+931 張
- 外資買賣超：+845 張
- 投信買賣超：-15 張
- 自營商買賣超：+101 張
- 融資增減：-306 張
- 融券增減：+10 張
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