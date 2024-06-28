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鉅亨速報

盤中速報 - 零壹(3029)大漲7.26%，報102元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:16

零壹(3029-TW)02日10:16股價上漲6.9元，報102.0元，漲幅7.26%，成交3,195張。

零壹(3029-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。

近5日股價上漲8.93%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,227 張
  • 外資買賣超：+1,250 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：+32 張
  • 融券增減：+50 張

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