【量大強漲股整理】台股再創歷史新高，續強的關鍵就看這兩個指標，蘋概股誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-06-12 17:14

加權指數，今日開高走高，終場上漲 256.84 點，收在 22048.96 點，成交量 4475 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 168.17 億，投信買超 22.31 億，自營商賣超 24.66 億，三大法人合計買超 165.82 億，其中，投信連 8 買，累計 309.09 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.31%，標普 500 指數上漲 0.27%，納指上漲 0.88%，費半上漲 0.06%，美國聯準會將在美東時間週三 (12 日) (台灣時間週四凌晨) 公布最新利率決策，外界普遍預期利率政策將按兵不動，市場將關注經濟成長預估和最重要的「點陣圖」利率預測，因為這將顯示聯準會官員們預計 2024 年將降息多少次；蘋果開發者大會 WWDC，登場，除發表蘋果最新 AI 系統「Apple Intelligence」之外，還宣布與 OpenAI 合作，讓新版 Siri 結合 ChatGPT，讓(AAPL-US) 蘋果，大漲 7.26%，收在 207.15 美元，創下 2022 年以來的最佳單日表現；台股方面，加權指數，開高走高，終場上漲 256.84 點，收在 22048.96 點，再度突破 22000 點大關，創下歷史新高紀錄，台灣上市櫃公司 5 月營收昨（11）日出爐，合力交出 3.6 兆元的好成績，為歷年同期最高，月增 3.08%、年增 15.2％；累計前五月營收為 16.8 兆元，較去年同期增加 9.8%，台股營收表現好，顯示基本面強勁，預期加權指數短期有望沿著 5 日均線上攻，未來將持續關注第一美國公布的 CPI 數據，第二 FED 利率決策會議

將牽動未來的行情。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.94%，收在 909 元，創歷史新高，南科嘉義園區 CoWoS 新廠正進入審查階段，也開始採購設備，希望能加快先進封裝產能建置腳步，以滿足客戶需求，美銀證券將目標價上調至 1,040 元；(2317-TW) 鴻海，上漲 3.88%，收在 187.5 元，再創波段新高，GB200 Oberon 機架的價格較高，對 ODM 廠來說，關鍵在於營運資金及自製能力，而不是冷卻技術的差異。企業可望是 GB200 的受益者，里昂給予「買進」評級，目標價為 210 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.36%，收在 1300 元，企業可望拿下微軟 Surface 筆電的新訂單，預期將會以 Arm 架構晶片切入市場。目前在 Arm 架構市場正積極開發 AI 筆電專用的 CPU，預期明年開始放量出貨，有機會拿下更多原先是 x86 架構 CPU 的市占率。

(AAPL-US) 蘋果，6 月 11 日至 15 日，線上舉行一年一度的 WWDC 全球開發者大會，法人指出，今年旗艦手機 iPhone 16 將成為企業逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(3008-TW) 大立光，上漲 6.55%，收在 2360

元，企業獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，企業將明顯受惠，5 月合併營收為 34.86 億，年增 32.7%，攀上四個月來高點，法人目標價上看 3250 元；

(3406-TW) 玉晶光，上漲 8.44%，收在 591 元，法人預估，企業有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，5 月合併營收為 15.5 億，年增 110%，法人目標價上看 640 元。

佳螢 2024.5.30 公開點名預告 => 請看

https://www.youtube.com/watch?v=mu1mlz3lfaw&t=126s

蘋果 WWDC 受惠股

(3406-TW) 玉晶光大漲 + 8% 以上

再創波新高! 來到 598 元大關

即將挑戰 600 元大關 535=>598 整整大漲一成以上

5 月營收年增翻倍，蘋果 iPhone 16 系列擴大潛望式鏡頭導入 16 Pro 和 16 Pro Max 都將配備，有望取得 16 Pro 潛望式鏡頭訂單，目前還在認證過程中

佳螢通通領先預告事後驗證

里昂發布「台灣散熱解決方案」產業報告指出，GB200 Oberon 機架的價格較高，ODM 族群將長期收惠；(2382-TW) 廣達，收平盤 274.5 元，5 月合併營收 1012.99 億元，年增 31.5%，改寫歷年同期新高，第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後，GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，可明顯貢獻營收；(2356-TW) 英業達，上漲 1.51%，收在 53.7 元，近日市場傳出，企業已成功拿下來自四大北美雲端服務供應商的 GB200 伺服器訂單，且最快將在年底啟動出貨，董事長葉力誠 12 日主持股東會時也指出，自己看好未來營收將繼續保持向上增長。

保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美的 AM 市場需求持續增長；汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 0.84%，收在 120 元，5 月合併營收 21.46 億元，年增 15%，前 5 月累計合併營收 104.27 億元，年增 13%，雙雙創同期新高，預計增設 AM 生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求；AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西，上漲 5.69%，收在 70.6 元，企業赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，力拚搶進美國車廠的一階供應商。

(3450-TW) 聯鈞，上漲 1.14%，收在 89 元，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師