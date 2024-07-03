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盤中速報 - 零壹(3029)急拉3.48%報104.0元，成交947張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:13

零壹(3029-TW)近5分K漲速3.48%，03日09:13報104.0元，成交947張，今日漲幅為4.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

零壹(3029-TW)近5日股價上漲7.54%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務下跌1.01%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+931 張
  • 外資買賣超：+845 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：+101 張
  • 融資增減：-306 張
  • 融券增減：+10 張

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