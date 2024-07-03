盤中速報 - 倉和(6538)大跌7.21%，報186.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:16
倉和(6538-TW)03日09:16股價下跌14.5元，報186.5元，跌幅7.21%，成交4,973張。
倉和(6538-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為網版製造。網印耗材買賣。
近5日股價上漲13.24%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,699 張
- 外資買賣超：+1,633 張
- 投信買賣超：-101 張
- 自營商買賣超：+167 張
- 融資增減：+805 張
- 融券增減：+180 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 鑫創(3259)急拉3.38%報33.6元，成交96張
- 盤中速報 - 銘旺科(2429)大跌8.42%，報39.15元
- 盤中速報 - 穎漢(4562)股價拉至漲停，漲停價60.3元，成交12,252張
- 盤中速報 - 沛亨(6291)急拉3.3%報140.0元，成交42張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇