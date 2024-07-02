【量大強漲股整理】蘋果概念股發光，最有潛力的黑馬股是誰，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-07-02 17:35

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 247.9 億，投信買超買超 42.36 億元

，自營商賣超 99.85 億元，；三大法人合計賣超 305.39 億元。

美股四大指數日全數收紅，不過台股市今面臨拉回壓力，開盤受到 15 檔個股除息的影響，加權股價指數將蒸發 38.57 點，因此開盤下跌 45.83 點, 以 23012.74 點開出，隨後在 (2317-TW) 鴻海翻黑, 以及 (2330-TW) 台積電，拖累下，最低來到 22840.8 點，所幸尾盤跌幅收斂，終場指數下跌 179 點，收在 22879.37 點，雖然今日大盤失守 23000 點，但是中小型股表現抗跌，櫃買 OTC 指數，最高一度來到 278.06 點, 再寫 24 年新高紀錄，由此可見，目前的選股策略為買小不買大，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.83%，收在 960 元，業界傳出，因持續加碼 2 奈米等最先進製程相關研發加上 2 奈米後續需求超乎預期強勁，產能將導入南科，台積電 2025 年資本支出可望達 320 億美元至 360 億美元區間，為歷年次高，年增 12.5% 至 14.3%；(2317-TW) 鴻海，今日除息，早盤一度填息 4 成，不料盤中翻黑，收低 204.5 元, 跌幅 2.85%；上漲 0.93%，收在 216 元，鴻海集團歷來為 iPhone 組裝最大供應商，近年更主攻高階機款，隨著 (AAPL-US) 蘋果大力將 AI 功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.35%，收在 1410 元，聯發科正積極在越南部署 5G 網路，同時與 FPT,Viettel 和 VNPT 等電信業者合作。這些合作關係始於 Wi-Fi 4 時代，一直延續到 Wi-Fi 5，現在正在過渡到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7，未來將看到『越南製造』晶片服務於國內和國外市場。

點名預告的 (6869-TW) 雲豹能源，今日逆勢大盤，大漲逾 6%，再創波段新高，收在 271 元，5 月營收 2.57 億，月增 21%，年增 59%，發言人張建偉表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收，另外佳螢一再強調的軋空題材持續點火，目前券資比來到三成以上，強勢回補的融券空單陸續回補，激勵股價持續表現。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師