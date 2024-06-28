〈台股開盤〉電子權值股稍息 一度跌逾200點後跌幅漸收斂
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 09:55
美股期貨下挫，台股今 (2) 日早盤也開低，電子權值股普遍進行修正，影響指數最低下探至 22846 點，跌幅達 212 點，摜破 5 日線與 10 日線，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，預計今日成交量 4600 億元左右，較昨日略增。
權值股大多弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌，鴻海 (2317-TW) 小漲、邁向填息之路，聯發科 (2454-TW) 下挫超過 1%，台達電 (2308-TW) 跌幅也逾 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 除息後一路向下，重挫超過 2%，呈現貼息，壓抑大盤走勢。
市場成交重心持續聚焦設備股，亞翔 (6139-TW) 上漲超過 1%，均豪 (5443-TW) 續漲 6%，同集團志聖 (2467-TW) 更亮燈漲停，由田 (3455-TW) 也在買盤簇擁下，漲停表態，族群走勢相當凌厲。
綠能概念股也是多方標的，倉和 (6538-TW)、茂迪 (6244-TW) 皆漲停，森崴能源 (6806-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 也續強，錸德 (2349-TW)、國碩 (2406-TW) 等也有不錯漲幅，。
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