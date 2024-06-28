〈台股開盤〉電子權值股稍息 一度跌逾200點後跌幅漸收斂

美股期貨下挫，台股今 (2) 日早盤也開低，電子權值股普遍進行修正，影響指數最低下探至 22846 點，跌幅達 212 點，摜破 5 日線與 10 日線，但在低接買盤進場下，跌幅已逐步收斂，預計今日成交量 4600 億元左右，較昨日略增。