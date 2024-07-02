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台股

〈台股盤後〉除息行情熄火 鴻海、聯電貼息 跌179點收22879點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 14:24

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〈台股盤後〉權值股三王修正 下挫179點收22879點 回測月線。(鉅亨網資料照)

台股今 (2) 日鴻海 (2317-TW)、聯電(2303-TW) 除息行情熄火，反陷貼息的窘境下，權值股拉回，加權指數終場下挫 179.2 點，收在 22879.37 點，摜破 5 日線與 10 日線，成交值 4808 億元，較昨日放大。

權值股普遍下跌，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫近 1%，鴻海 (2317-TW) 除息後一路下探，終場下挫近 3%，呈現貼息，聯發科 (2454-TW) 小跌，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 都有 1-3% 的跌幅。

市場成交重心在綠能股，包括元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、倉和 (6538-TW)、錸德 (2349-TW) 都亮燈漲停，其他如國碩 (2406-TW) 都強勢表態，族群漲勢相當凌厲。

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台股盤後台積電月線回測

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集中市場加權指數22879.37-0.78%
鴻海204.5-2.85%
台積電960-0.83%
國碩27.86.11%
錸德13.659.64%
倉和2019.84%
茂迪34.259.95%
元晶31.3510.00%
日月光投控159-3.34%
台達電383-1.92%
廣達306.5-0.65%
聯發科1410-0.35%
聯電52.7-2.23%
日月光投資控股11.33-0.79%
台積電172.33-0.85%

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