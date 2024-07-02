〈台股盤後〉除息行情熄火 鴻海、聯電貼息 跌179點收22879點

台股今 (2) 日鴻海 (2317-TW)、聯電(2303-TW) 除息行情熄火，反陷貼息的窘境下，權值股拉回，加權指數終場下挫 179.2 點，收在 22879.37 點，摜破 5 日線與 10 日線，成交值 4808 億元，較昨日放大。