Google投資永鑫能源 在台推動1GW太陽能建置
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 18:23
Google(GOOG-US) 宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，投資台灣太陽能開發營運商永鑫能源 (NGP)，在台灣協助推動 1GW 的太陽能資產建置案。
Google 說明，經過主管機關核准後，為永鑫能源所挹注的投資，將成為永鑫能源布建 1GW 太陽能建置案的開發資本。此外，也將透過購電合約 (PPA)，從建置案中採購高達 300MW 的太陽能，並獲取台灣再生能源憑證 (T-REC)，用來支援 Google 在台灣的用電需求，包含資料中心園區及 Google Cloud 雲端區域。
Google 進一步指出，台灣政府在 2017 年修訂《電業法》，該修正案允許非公用事業公司直接購買可再生能源，Google 也因此成為第一家在台灣購買再生能源，並簽署 PPA 的企業。
貝萊德全球氣候基礎設施負責人 David Giordano 認為，隨著 AI 以及數位服務需求成長，投資潔淨能源變得勢在必行。此次合作證明 Google 和貝萊德在推動低碳經濟轉型上的共同承諾。Google 也指出，此次與貝萊德及永鑫能源的合作，為 Google 脫碳計畫的重要里程碑。
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