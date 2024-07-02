Google投資永鑫能源 在台推動1GW太陽能建置

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 18:23

Google 說明，經過主管機關核准後，為永鑫能源所挹注的投資，將成為永鑫能源布建 1GW 太陽能建置案的開發資本。此外，也將透過購電合約 (PPA)，從建置案中採購高達 300MW 的太陽能，並獲取台灣再生能源憑證 (T-REC)，用來支援 Google 在台灣的用電需求，包含資料中心園區及 Google Cloud 雲端區域。

Google 進一步指出，台灣政府在 2017 年修訂《電業法》，該修正案允許非公用事業公司直接購買可再生能源，Google 也因此成為第一家在台灣購買再生能源，並簽署 PPA 的企業。