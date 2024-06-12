Google攜手健保署開發AI模型 提供糖尿病患者有效預測、管理併發症風險

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-13 18:07

Google(GOOG-US) 今 (13) 日宣布攜手中央健保署，透過開發 AI 模型，為台灣 200 萬罹患第二型糖尿病的患者，提供更有效預測以及管理併發症風險的作法。

Google 指出，此項合作是台灣發展精準醫療國家策略的一部分，初期將會聚焦第二型糖尿病，主因為該疾病也是台灣最常見且醫療成本最高的慢性疾病之一。

Google 表示，此項合作將利用 Google Cloud 的 AI 技術、雲端運算和數據分析能力，開發「AI-on-DM」，也就是「糖尿病人工智慧 (AI on Diabetes Melitus) 」，這項整合 AI 的功能與計畫，未來也將進一步擴大改善「三高」問題，包含高血壓、高血糖與高膽固醇。

健保署採用 Google 針對醫療保健產業微調的基礎模型 MedLM，在 Vetex AI 平台上建置、訓練和測試客製化的生成式 AI 大型語言模型。

此模型的目標是提前預測第二型糖尿病患者的併發症風險，一旦臨床醫師與研究人員確定健保署模型預測結果的完整性，這些資料能指導健保署如何將患者轉介到醫療機構，並進行早期的醫療介入措施。

Google 提到，根據中央對於病患資料的高規格安全性與法規要求，健保署模型中所使用的所有資料和工作負載都會經過匿名化處理，儲存在 Google 位於彰化縣的本地資料中心。