〈台積技術論壇〉Google衝刺AI PC 攜手供應鏈夥伴打群架

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-23 17:17

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (23) 日舉辦技術論壇，並邀請 Google 台灣董事總經理馬大康演講，會中暢談 AI 產品，並指出 Gemini/Gemini Nano 問世後，已與聯發科 (2454-TW) 進行最佳整合，讓所有終端手機都導入 AI 功能，未來也會再攜手供應鏈夥伴，將 AI 導入 Chromebook Plus，做成新一代 AI PC。

聯發科長期深耕 Chromebook 市場，更因應該市場開發一系列高階 SOC，如 Kompanio，並獲各家品牌大廠採用，包括聯想、惠普與宏碁都已推出搭載聯發科 Kompanio 晶片的 Chromebook，未來隨著聯發科與 Google 合作深化，雙方也將合作領域從 AI 手機延伸至 AI PC。

馬大康指出，Google Gemini/Gemini Nano 已經與聯發科天璣 9300/8300 進行最佳整合，並攜手終端品牌 OPPO/OnePlus，預期兩家業者今年下半年推出的手機將搭載更多運行大型語言模型 (LLM) 的整合功能。

在生成式 AI 功能持續演進下，OPPO 手機提供超過 100 種以上的 AI 功能，包括 AI 橡皮擦、AI 影音處理等，且功能完全是地端，不需再將資料傳送至雲端，就可以自動語音辨識、自動語言理解跟自動摘要內容，形成消費者的助理。