宏碁智雲資訊攜手Google 推生成式AI工具和雲服務
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 10:12
宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 今 (26) 日宣布，近日與 Google Cloud 攜手投入機器學習開發部署平臺 Vertex AI 與雲端服務量能，在經濟部中小及新創企業署的支持下，三方齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」專案計畫，將為新創團隊提供一系列的生成式 AI 工具和雲服務。
宏碁智雲說明，透過主題工作坊辦理、實務案例分享、技術交流和業師輔導方式，協助新創規劃適合其產品服務的 AI 應用與解方，以 AI 加值其商業價值，促成更多國內外發展機會。
宏碁智雲資訊總經理王建欣說明，亞灣新創園對於推動南臺灣新創產業發展、連結全球科技核心聚落，扮演關鍵的角色，並為宏碁智雲資訊、Google Cloud 和新創團隊提供了一個技術專長和商業資源得以整合的平台。
宏碁智雲資訊將整合 Vertex AI 雲端生態且運用自身集團資源，加速新創 AI 方案於企業端實際應用。
Google Cloud 台灣業務副總經理李殷豪表示，宏碁智雲資訊與 Google Cloud 展開密切合作，將以更具彈性的 AI 雲端資源運用，為新創公司創造更多的價值和機會。
「亞灣鏈結國際雲服務」計畫已成功吸引睿思創新、優安互聯和環球睿視等公司的加入，展現廣泛的 AI 技術應用領域。
其中，睿思創新以人工智慧助理應用，提供企業在經營跨社群平台時，達成營運、業務與客服的自動化服務；優安互聯提供居家照護的智慧感應和監測裝置設備與健康管理服務平台；環球睿視則提供 AI 語意語音引擎，協助提升客戶服務流程品質、優化教育學習互動、金融醫療法規等大量專業文字資訊的轉譯等服務。
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