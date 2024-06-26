宏碁智雲資訊攜手Google 推生成式AI工具和雲服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 10:12

宏碁智雲資訊 (Acer AI Cloud Inc.) 今 (26) 日宣布，近日與 Google Cloud 攜手投入機器學習開發部署平臺 Vertex AI 與雲端服務量能，在經濟部中小及新創企業署的支持下，三方齊力推動「亞灣鏈結國際雲服務」專案計畫，將為新創團隊提供一系列的生成式 AI 工具和雲服務。

宏碁智雲說明，透過主題工作坊辦理、實務案例分享、技術交流和業師輔導方式，協助新創規劃適合其產品服務的 AI 應用與解方，以 AI 加值其商業價值，促成更多國內外發展機會。

宏碁智雲資訊總經理王建欣說明，亞灣新創園對於推動南臺灣新創產業發展、連結全球科技核心聚落，扮演關鍵的角色，並為宏碁智雲資訊、Google Cloud 和新創團隊提供了一個技術專長和商業資源得以整合的平台。

宏碁智雲資訊將整合 Vertex AI 雲端生態且運用自身集團資源，加速新創 AI 方案於企業端實際應用。

Google Cloud 台灣業務副總經理李殷豪表示，宏碁智雲資訊與 Google Cloud 展開密切合作，將以更具彈性的 AI 雲端資源運用，為新創公司創造更多的價值和機會。

「亞灣鏈結國際雲服務」計畫已成功吸引睿思創新、優安互聯和環球睿視等公司的加入，展現廣泛的 AI 技術應用領域。