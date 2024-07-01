〈房產〉北市住都中心攜手品佳資產 合作士林松柏大厦公辦都更案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-01 18:38

台北市住都中心李四川董事長 (同為台北市副市長) 今 (1) 日與品嘉關係企業創辦人胡偉良、品佳資產管理顧問公司 (品佳資產) 董事長徐秀蘭及多位貴賓的見證下，共同簽署「士林松柏公辦都市更新案」出資暨協助實施都市更新事業契約，宣告本案正式啟動，投資金額達 30 億元。

李四川表示，松柏大廈為現況 12 層樓已列管應拆除的高氯離子建物，已發生多次陽台及天花板崩落的狀況，住戶長期居住在有安全疑慮的建物中，更新重建是社區多年的期盼。「士林松柏公辦都市更新案」第一次招商時受營建成本高漲影響而流標，經過與住戶溝通協調及多次訪商後，與住戶召開會議說明調整招商條件的內容，並給予出資者更多開發彈性，在住戶的信任與支持下，終於在第二次招商找到品佳資產的此一合作夥伴 -。

士林松柏案是台北住都中心協助民間社區以公辦都更方式推動的首件招商成功案例，基地鄰近捷運環狀線北環段 Y24 站，面積約 2,176 平方公尺，預計規劃興建 1 棟地上 25 層、地下 5 層的 SRC 及 RC 構造住宅大樓，總樓地板面積約 8000 坪，將提供約 208 戶住宅單元，總投資金額約 30 億元，總銷售金額約 51 億元；「士林松柏公辦都市更新案」招商條件中開放彈性擴大基地，出資者可將鄰近有意願參與更新的建物納入進行整體規劃，增進區域生活機能與公共利益，同時將規劃開放空間、人本步行環境等，在提升周圍社區居住品質的同時，也形塑綠能智慧化、高齡友善的都市新社區。

品佳資產承諾將為本案申請銀級智慧建築、銀級綠建築、耐震設計等標章，提供居民優質安全的智慧居住新體驗。本案經歷兩次招商於 2024 年 3 月徵得最優申請人，台北市住都中心未來將持續與品佳資產協力合作，一同為舊社區帶來新風貌。