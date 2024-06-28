〈房產〉老飯店都更前景多功能 華威影城砸2.8億元錢進高雄駁二

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 12:12

高雄駁二藝術特區可望有新影城進駐，據內政部實價最新揭露，位於高雄鹽埕區大勇路上，鄰近駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年 3 月以總價 2.88 億元售出，該建物樓高 4 層，屋齡 30 年、建坪 812.7 坪，總占地為 251.9 坪。並傳出買家是「華威影城有限公司」。

同時，據實價登錄記載，此一交易扣除道路用地，主建物含 235.34 坪商三用地，總價約為 2.85 億，換算地價每坪約 121.4 萬元

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年觀光商機發展旺盛，打造高流、駁二特區成為高雄著名觀光景點，以駁二特區為例，光 2023 年就湧入了近 500 萬觀光人次，看準商機潛力，因此吸引投資人高價搶進。

據了解，買家華威影城母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，建案橫跨北中南，旗下飯店包含位於七賢二路的 WO Hotel，該飯店 2021 年已被豐邑建設收購，雖買家以影城公司名義買下飯店，以其事業體背景，加上該標的條件，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，鄰近駁二特區，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，如做為電影院或飯店經營，有一定商機效益。以鹽埕區近年推案買氣熱絡，預售新屋最高成交單價已衝上 6 字頭，推估也可能吸引買方大膽入手建地推案。

此一交易案土地總面積 251.9 坪、臨大勇路且地形方正，周邊無高樓具景觀優勢，加上屬商三高容積用地，且地上物屋齡已屆 30 年，如符合危老重建條件可再享容積獎勵，而兩旁均為老透天，亦有機會透過整合擴大基地面積，皆有利建案規畫，如以成交地價推算，未來如推案每坪單價應上看 5 字頭。