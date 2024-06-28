房市噴發的排擠效應來了？和泰車這樣解讀車市衰退

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 10:11

上半年國內車市掛牌數 232503 台，年減 1%，前二大品牌 TOYOTA、LEXUS 分別衰退 0.6%、10.6%，和泰車 (2207-TW) 對此表示，近期房市和股市的噴發，確實有可能影響一般民眾對於自有資金的運用決策。

據中央銀行統計，去年 8 月新青安貸款上路後，推動首購族購屋潮，到了今年 5 月，五大銀行新增青年安心成家貸款單月達 472 億元，占新承做房貸比重約 40.64%，創 2016 年 7 月以來新高。

和泰車不諱言，近期房市與股市的噴發，確實有可能影響一般民眾對於自有資金的運用決策，但汽車市場仍有其剛性需求。

因此，以上半年車市僅衰退 1% 的數據來看，和泰車認為，全年市場應仍有 45 萬台的規模，符合年初預期。

統計上半年車市表現，前 3 大品牌中，TOYOTA 掛牌 59467 台，年減 0.6%，LEXUS 15155 台，年減 10.6%，BENZ 14003 台，年增 5.2%。

和泰車指出，生產供應回穩，受疫情影響的缺車訂單已逐步消化，不過，LEXUS 部分新上市車型仍受限於廠家配額，造成 LEXUS 今年銷售量下滑。