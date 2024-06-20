和泰車插旗澎湖 首創車商在離島的原廠服務據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 10:37

國內車市龍頭和泰車 (2207-TW) 有鑒於各地車主對便利性需求迅速增長，TOYOTA 加快腳步拓展社區保修站，迄今在全台已超過 100 間站點，今 (20) 日宣布，此次首度前往離島設置原廠服務據點，為車商首見，澎湖保修站近日盛大開幕。

和泰車表示，TOYOTA 自 2019 年起推出全新的售後服務通路「保修站」，採用社區型據點、在地好鄰居的概念，主打快速、便利的維修和保養服務，疫情期間，有鑒於消費者對外送及網購的依賴，便利性的需求迅速增長，TOYOTA 更是加快腳步。

TOYOTA 持續拓展保修站，迄今全台已超過 100 個站點，同時將拓展目光轉向離島地區，和泰車說明，過去 TOYOTA 在澎湖與當地業者合作，由特約店家提供汽車保修服務，但隨澎湖縣汽車數量逐年成長，島上市占最高的 TOYOTA 車輛已超過 6000 台， 因此，TOYOTA 原廠首度至離島設置服務據點，提供包含新車交車、維修保養和板金噴漆等全方位的車輛服務。