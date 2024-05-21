〈車市〉和泰車ALTIS GR版來了 定價91.5萬元 估年售2500台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-21 16:25

國內車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (21) 日發表全新改款 COROLLA ALTIS GR SPORT，和泰車總經理蘇純興表示，GR 系列車型逐年熱絡，受到年輕男性客群歡迎，預計此新車款全年銷售量可達 2500 台，建議售價定為 91.5 萬元。

傳統車市旺季即將到來，目前車商正處旺季促銷前哨戰，蘇純興說，由於進口車到港，預期 5 月新車掛牌數可達 4.1 萬台，優於原先預期的 4 萬台。

蘇純興提到，車市朝個性化潮流外觀和駕馭性能發展， 此次 TOYOTA GR 開發團隊再次與國瑞汽車聯手，自製率達 80%，全新改款的 COROLLA ALTIS GR SPORT 配有 GR 專屬套件，帶有 G 字型格柵進氣孔的水箱護罩，外觀升級 18 吋霧黑鋁圈、燻黑尾翼和 LED 光條式燻黑尾燈，預期將再為車壇掀起一陣 GR 風潮。