陸製KD件若進口 和泰車：恐衝擊中小車用零件商

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-21 17:25

日前傳出中國低價汽車品牌可能進軍台灣市場，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興今 (21) 日對此提到，台灣禁止大陸整車進口，但對 KD 件 (汽車零件套件) 進口並無限制，因此，若未來有車廠採用大陸零件，會對台灣中小汽車零件廠衝擊大。

蘇純興說，大陸零件占和泰旗下國瑞汽車的全體採購金額僅 0.01%，且消費者購車還是會考量品牌和自製率。

據了解，目前政策規定汽車整車、底盤禁止從中國大陸進口，但並未禁止在台組裝中國大陸品牌車輛和販售。

因此，日前市場傳出，中國汽車品牌比亞迪和奇瑞汽車可能進軍台灣市場，甚至可能以低價搶市，令業界憂心會衝擊到國產車。

蘇純興表示，其實市場對大陸車廠製造品質、保固、後勤體系等還是持保留態度，而和泰深耕在地，國瑞汽車使用大陸零件占全體採購金額僅 0.01%，相信國內車主對在台自製率也會有一定要求。