〈車市〉三陽上半年掛牌逆勢增至14.2萬台 市占達4成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 12:57
機車大廠陸續公布上半年國內銷量，三陽 (2206-TW) 掛牌數達 142334 台，年增 2.29%，市占衝破 40%，優於總市場表現；上半年總市場規模 347582 台，年減 4.44%，包括光陽、山葉、gogoro 等品牌均較去年同期衰退。
三陽上半年掛牌數 142334 台，市占達 40.9%，與居次的光陽 96093 台差距拉開，光陽市占下滑至 27.6%，山葉 54905 台，市占 15.8%，gogoro 22967 台，市占 6.6%，總市場規模 347582 台。
就單月來看，三陽 6 月掛牌數 23356 台，市占 39.3%，其次為光陽 16449 台，市占 27.7%，山葉 8949 台，市占 15.0%，gogoro 5747 台，市占 9.7%，總市場 59485 台。
三陽說明，6 月總市場數量較 5 月減少 10206 台，主因為領牌天數較 5 月減少 4 天。
不過，三陽運動車款 DRG 二代上市熱銷，6 月銷售達 3109 台，水冷機種 JETSL 達 3398 台的領牌數量，也帶動整體 JET 系列領牌數 5064 台。
同時，三陽國民車系的 WOO、活力、全新迪爵、時尚流行的 CLBCU、Fiddle 車系，以及運動性能的 MMBCU 銷售穩定。
進入暑期購車旺季後，三陽祭出多款當紅機種加碼購車金優惠 3000 元，女性車款 CLBCU 和 FiddleLT 購車享最高補助 11300 元，預計再衝出一波新買氣。
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