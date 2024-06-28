鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.38元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.18元上修至9.38元，其中最高估值10.72元，最低估值7.58元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.72(10.72)
|14.43
|15.52
|最低值
|7.58(7.58)
|8.91
|11.45
|平均值
|9.27(9.23)
|11.38
|13.49
|中位數
|9.38(9.18)
|10.79
|13.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|171,755,000
|190,873,200
|200,854,430
|最低值
|160,840,000
|176,126,000
|198,092,530
|平均值
|166,935,200
|181,612,420
|199,473,480
|中位數
|166,724,000
|180,543,000
|199,473,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.55
|15.02
|10.21
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至36.07元，預估目標價為635元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至11.28元，預估目標價為212.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至6.84元，預估目標價為79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)目標價調升至420元，幅度約3.7%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇