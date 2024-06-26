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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為260元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.79元，其中最高估值9.3元，最低估值6.41元，預估目標價為260元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.3(9.3)15.4315.62
最低值6.41(6.41)7.9211.52
平均值7.63(7.63)10.7313.2
中位數7.79(7.75)10.1511.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,675,00048,340,00063,500,340
最低值27,939,00034,750,00038,856,000
平均值30,575,57040,773,59051,258,710
中位數30,736,00040,027,00048,084,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.858.694.533.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,119,75530,060,50919,650,56415,362,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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