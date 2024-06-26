鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.79元，預估目標價為260元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 14:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.75元上修至7.79元，其中最高估值9.3元，最低估值6.41元，預估目標價為260元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.3(9.3)
|15.43
|15.62
|最低值
|6.41(6.41)
|7.92
|11.52
|平均值
|7.63(7.63)
|10.73
|13.2
|中位數
|7.79(7.75)
|10.15
|11.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,675,000
|48,340,000
|63,500,340
|最低值
|27,939,000
|34,750,000
|38,856,000
|平均值
|30,575,570
|40,773,590
|51,258,710
|中位數
|30,736,000
|40,027,000
|48,084,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為167.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-0.27元，預估目標價為15.6元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至12.57元，預估目標價為1274.97元
鉅亨號貼文看更多
下一篇