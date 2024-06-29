〈ETF成分股調整〉00929、00943大換血 億光、豐藝、台郡躍人氣王

臺灣指數公司公布 3 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，其中，同為月月配型的復華台灣科技優息 ( 00929-TW ) 及兆豐電子高息等權 ( 00943-TW ) 成分股大換血，各異動 12、18 檔，換股比率分別為 30%、36%，此次調整將自 7 月 1 日 (下周一) 起生效。

觀察 00929 及 00943 此次成分股調整情形，其中，億光、豐藝、台郡 3 檔個股成為人氣王，獲得 2 檔高股息 ETF 新增納入；至於刪除的成分股，由於部分電子股漲幅已高，短線回檔壓力大，包括 PCB、筆電代工廠等多檔遭到剃除；而金融相關類股並未在 00929、00943 新增或刪除的名單之內。