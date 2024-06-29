〈ETF成分股調整〉00929、00943大換血 億光、豐藝、台郡躍人氣王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-29 11:50
臺灣指數公司公布 3 檔台股 ETF 追蹤指數定期審核結果，其中，同為月月配型的復華台灣科技優息 (00929-TW) 及兆豐電子高息等權 (00943-TW) 成分股大換血，各異動 12、18 檔，換股比率分別為 30%、36%，此次調整將自 7 月 1 日 (下周一) 起生效。
觀察 00929 及 00943 此次成分股調整情形，其中，億光、豐藝、台郡 3 檔個股成為人氣王，獲得 2 檔高股息 ETF 新增納入；至於刪除的成分股，由於部分電子股漲幅已高，短線回檔壓力大，包括 PCB、筆電代工廠等多檔遭到剃除；而金融相關類股並未在 00929、00943 新增或刪除的名單之內。
復華台灣科技優息 ETF 00929
成分股納入：億光 (2393-TW)、神基 (3005-TW)、華立 (3010-TW)、晶技 (3042-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、天鈺 (4961-TW)、世界 (5347-TW)、中磊 (5388-TW)、豐藝 (6189-TW)、台郡 (6269-TW)、台表科 (6278-TW)
成分股刪除： 華通 (2313-TW)、旺宏 (2337-TW)、佳世達 (2352-TW)、瑞昱 (2379-TW)、景碩 (3189-TW)、新唐 (4919-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、中光電 (5371-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、合晶 (6182-TW)、廣積 (8050-TW)、致新 (8081-TW)
兆豐電子高息等權 ETF 00943
成分股納入： 聯強 (2347-TW)、佳世達 (2352-TW)、瑞昱 (2379-TW)、億光 (2393-TW)、增你強 (3028-TW)、由田 (3455-TW)、華擎 (3515-TW)、智易 (3596-TW)、鼎翰 (3611-TW)、松翰 (5471-TW)、豐藝 (6189-TW)、台郡 (6269-TW)、朋億 *(6613-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、廣積 (8050-TW)、志超 (8213-TW)、明基材 (8215-TW)、富鼎 (8261-TW)
成分股刪除：鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW)、正崴 (2392-TW)、敦陽科 (2480-TW)、揚博 (2493-TW)、聯陽 (3014-TW)、台灣大 (3045-TW)、正文 (4906-TW)、和碩 (4938-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、達興材料 (5234-TW)、中光電 (5371-TW)、崇越 (5434-TW)、聯茂 (6213-TW)、宇瞻 (8271-TW)、金居 (8358-TW)
中信上櫃 ESG 30ETF 00928
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