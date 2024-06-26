〈房產〉買氣穩健 全台六都上半年交易量年增27.6% 創11年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-01 17:03

全台六都會區公布 2024 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都單月交易量合計為 2 萬 3,801 棟，月減 11.5%，除桃園量增之外，其餘 5 都會區呈現下滑，2024 年 1-6 月六都整體交易量合計為 13 萬 6,499 棟，年增 27.6%，創下自 2014 年來、11 年來最高紀錄，上半年交易以高雄及台南成長最明顯。

同時，統計顯示，2024 年第二季六都整體交易量合計爲 7 萬 3273 棟，季增 15.89%，年增 28%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股創下兩萬 3000 點新高，加上新青安與通膨預期帶動，同時間房地合一稅讓市場供給減少，房市短期呈現供不應求，而且過去 3 個月的第一次登記達 3.6 萬棟，房市仍有交屋潮反映到移轉棟數上，整體房市呈現價量齊揚表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，6 月的建物買賣移轉棟數反映的是 5 月至月初的市況，近期受惠於台灣各項經濟數據表現亮眼，台股表現佳、消費者信心增強，中古屋交易市況仍熱絡，但少了新屋交屋潮挹注下，六都 6 月建物買賣移轉量較 5 月減少 11.5%。進一步觀察六都交易市況，除了桃園市月增 8.5% 外，其餘五都均較 5 月量縮，台北市月減 13.7%，新北市月減 19.1%，台中市月減 3.9%，台南市量縮 15.6%，高雄市月減 22.1%，量縮最為明顯。

陳金萍表示，與 5 月相比，桃園市表現一枝獨秀，6 月交易逆勢成長，受惠於部分行政區大量新屋交屋潮挹注，以龜山區月增 666 棟最多，觀音區也有 112 棟量增，帶動交易月增 8.5%，且桃園市 6 月建物買賣移轉棟數為 4,641 棟，也創下連續 30 個月來單月新高，同時也是 18 年來同期最高紀錄。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，6 月有桃園在新案交屋的挹注，同時，桃園房價基期低，建設題材豐沛，坐擁青埔高鐵特區、草漯重劃區、A7 龜山重劃區、中路重劃區等重劃區，近年來不僅磁吸了大量雙北、甚至新竹縣市的外溢買盤，還吸引了眾多建商到桃園購地推案，隨著建案陸續交屋，桃園的交易量能也在持續攀升。

而 6 月的買賣移轉量縮的都會區以高雄月減 22.1% 最多，觀察各行政區表現，發現楠梓區較 5 月減少 235 棟最多，而左營區、小港區與鳳山區也月減超過百棟，這些區域也是近年來建商推案熱區，5 月有新案大量交屋，讓 5 月高雄市突破 5000 棟大關，而 6 月少了新屋交屋潮帶動，以中古屋交易為主力，月減幅度為六都中最大。

另與 2023 年 6 月相比，2024 年 6 月六都建物買賣移轉棟數年增 16.9%，其中，台北市年增 5.4%，新北市年增 1.9%，桃園市年增 37.8%，台中市年增 5.5%，台南市年增 44.0%，高雄市年增 30.5%，南二都房市交易較去年大幅成長。主要因去年 6 月市場出現價格拉鋸戰，買氣略微將溫，加上六大都會區交屋情況較少，同樣以中古屋交易為主，但仍有 2 萬棟以上的表現，基期不低，因此，今年 6 月房市交易仍較去年成長超過 15%，顯示房市交易仍熱絡。

陳金萍表示，進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 13 萬 6,499 棟，與去年同期相比年增 27.6%，創下自 2014 年來、11 年來最高紀錄，房市買氣旺盛。觀察今年 1-6 月各都會區與去年同期相比的表現，台北市年增 21.8%，新北市年增 21.6%，桃園市年增 32.1%，台中市年增 20.0%，台南市年增 40.5% 最多，高雄市年增 38.2%，顯示南二都 2024 年表現最為亮眼。

陳金萍說明，若再細看各都會區歷年 1-6 月交易量表現，台北市創下 10 年來最高紀錄，桃園市創 2014 年以來、11 年來新高；台中市上半年交易量 2 萬 5,848 棟，創 13 年新高紀錄；台南市則續創歷史最高，而高雄市創下歷史第二高量，僅次於 1999 年的 2 萬 4,773 棟，可看出今年上半年量能表現處於相對高檔，買氣熱絡。