〈房產〉少子化萌寵商機大 全台寵物店家數年增5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-01 10:23

近期住宅區開寵物店問題掀起熱議，據財政部統計資料，截至今年 4 月為止有 8968 間，較去年同期多 475 間，而今年前四個月的銷售額達 141.9 億元，也比去年多了 7.18 億，凸顯在少子化下，萌寵商機無限，不過不同的營業項目，其實有不同的開店限制。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，營業場所開店設址，需參照各縣市的土地使用分區法規限制，以台北市土地使用分區管制自治條例，單純的寵物用品的銷售，歸類於一般零售業，開業限制較小，不過涉及寵物美容或寄養服務，在第三種住宅區則為附條件允許使用，需取得樓上、兩側住戶的同意書。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，過去較常有開店爭議的業種，多半是在住宅區開設餐飲業，在電和瓦斯使用上的居住安全顧慮，或人流噪音、環境衛生問題，較受鄰居排斥，也較多糾紛。

張旭嵐提醒經營者，開店選址要小心這三類情況，小心「使用分區不符」，在住宅區開店限制最多，像寵物美容、健身房或是獸醫診療機構，除了要臨 8 公尺以上道路，營業面積 500 平方公尺以下，並要求店面僅限於 1 樓或是地下 1 樓外，若是兩側和 2 樓都是住宅，還要取得這三戶所有權人的書面同意才能合法營運。

少子化萌寵商機大 全台寵物店家數年增 5%。(鉅亨網記者張欽發攝)