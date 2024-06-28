〈房產〉交易連兩月攀高 永慶：6月全台房市交易量月增3%年增48%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 19:06

全台經濟景氣穩定復甦，台股走高也帶動財富效果，加上民眾抗通膨預期心理發酵，以及新青安促動下，推升房市需求，根據永慶房產集團統計， 6 月全台門市交易量較 5 月成長 3%，連二月量增，也較 2023 年同期大增 48%。

根據永慶房產集團統計，與 5 月相比，七大都會區交易表現增減互見，台北月減 1%，新北持平，桃園量縮 4%，新竹縣市月增 3%，台中與高雄均成長 8%，而台南則月增 11%，台南是唯一量增超過一成的都會區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年開春以來經濟景氣穩定復甦，加上新青安效應發酵，對於房價上漲預期與抗通膨需求攀升下，房市交易熱絡，雖 4 月因清明連假、銷售旺日減少，讓 4 月交易量短暫回檔修正，但 5 月開始受惠於台股表現佳、消費者信心增強，以及新青安促動購屋需求，讓房市交易連二月成長。

不過，觀察北北桃生活圈今年第二季的成屋委售量均年減超過 20%，新北與桃園更縮減將近三成，因市場買氣旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，讓供給量縮的情況加劇，也推升房價持續上漲，是讓新北持平，而台北與桃園 6 月出現交易小幅降溫的主因。

陳金萍進一步指出，6 月看屋量較 5 月增加約 10%，民眾看屋意願仍十分強勁，此外，根據永慶 2024 年第第三季房產趨勢調查結果顯示，消費者看漲房價比例達 6 成，顯示在買氣旺盛，通膨預期仍高的狀況下，消費者普遍認為房價上漲，同時也有 50% 消費者認為未來一年是最佳購屋時機，只要物件符合民眾需求，價格合理，成交機率大增。

同時永慶門市 6 月的交易與去年 6 月同期相比，全台房市交易量年增 48%，除了台北與新北分別成長 29% 與 31% 外，其餘六大都會區均有 5 成以上的增長，其中新竹縣市量增 69% 最多，其次則是高雄年增 63%，桃園成長 56%，台中與台南均年增 53%。陳金萍說，去年 6 月在國內經濟展望轉趨保守，加上央行無預警祭出選擇性信用管制，讓部分購屋民眾轉趨觀望，市場出現價格拉鋸，交易量減。反觀今年，國內經濟穩定、台股創高，加上通膨預期高漲，房市交易熱度持續，讓 6 月交易量較去年成長大增近 5 成。

而台灣房屋集團統計內部成交資料，觀察 2024 年 6 月價量變化，六都和新竹縣市交易量，以新竹縣市表現最為亮眼，較上月增 12.8%，年增 57.1%，其餘各都漲幅趨緩，七都整體交易量月增 5.5%，年增 28.4%。

但住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量月減 11%，但去年同期增加 27.2%，區域表現上北市、桃園與台中交易較弱。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，6 月央行選擇性信用管制再緊縮，但市場上最大問題在於缺乏供給，加上市場熱錢滿滿，看似交易轉差，但買氣未潰散，面對七月，民眾要留意內政部與財政部在央行理監事會後，搭著新青安話題接棒打房，對短期交易頻繁的投機者將有一定影響。

住商機構統計，門市各區表現上，北市月減 22.6%，年增 8.8%，新北市月減 4.2%，年增 27.7%；桃園市月減 21.1%，年成長達 13.1%，台中月減 10.2%，年增 41.3%，台南月減 2.3%，年增 54.0%，高雄月減 2.5%，年增 26%，六都表現均呈現月弱年強，徐佳馨表示，買方在因價格與供給失衡，在預售與成屋間徘徊，進入惡性循環；另在 AI 帶動下，信心面的支撐迫使價格相對混亂，交易受到影響。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，2024 年台北股市表現強，資金外溢驅動房地產市場熱，第二季央行理監事會雖未有大動作，但如果市場亂象叢生狀況繼續，恐有進一步措施，值得注意。近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，也提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。