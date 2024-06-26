台泥發表首份永續及氣候相關財報 提前接軌國際永續財務準則

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 16:27

台泥 (1101-TW) 提前接軌之國際永續財務準則 (IFRS S1 S2)，發布首份永續及氣候相關財務報告，報告中顯示台泥來自低碳水泥及混凝土產品、廢棄物處理服務、儲能及充電服務、再生能源交易之營收達 458 億元，占 2023 年營收 41.94%，並取得永續及綠色融資現金流入增加 308 億元。

台泥表示，基於投資人關注之「氣候行動與淨零排放」、「綠色能源與儲能」以及「永續產品與服務」三大轉型計畫，發布首份永續及氣候相關財務報告，為企業內部營運模式及投資策略提供新的審視框架，讓利害關係人更具體理解台泥轉型的實際行動與效益，強化 ESG 與財務連結。

台泥今年永續報告書全面提升資訊透明度，採國際產學研所引用之外部減碳影響力 (Avoided Emissions) 評估，以世界尺度量化台泥研發之低碳建材、新能源產品與服務之減碳效益，估至 2030 年可協同其他產業減少 270 萬噸二氧化碳當量。

同時，依據聯合國反漂綠報告、科學基礎減碳目標 SBT、ISO 淨零指引及麻省理工學院 En-ROADS 等方法學，台泥發布全新全球水泥事業體 2050 淨零路徑圖，持續以多元、韌性、創新、成長之全球布局，跨 5 大洲、13 市場、11 產業及 10 大減碳增綠轉型策略，建構含綠量企業營運動能。

台泥表示，作為 2020 年大中華區首家承諾及設定科學基礎減碳目標的水泥業，2023 年碳排放強度，較 2016 基準年下降 8.1%，如實達標，台泥評估第一階段 2020-2025 年設定之 SBT 減碳目標應可順利達成。

因此，2024 年台泥已重新以巴黎協定 1.5 度路徑，提交 SBT 下一階段目標，承諾 2050 達到淨零，並參與 SBTi 目標驗證先行測試計畫，定期回報與追蹤進度；另一方面，台泥於最新報告書中也自主揭露聯合國關注較二氧化碳暖化程度高 27.9 倍 (IPCC 資料) 的甲烷排放量。