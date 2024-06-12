台泥擬私有化轉投資NHOA 斥約11.8億元收購11.13%股權

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 08:49

台泥 (1101-TW) 今 (13) 日召開重訊宣布，間接子公司台泥歐洲控股 B.V.(TCEH) 對持股 88.87% 的法國上市公司 NHOA S.A. 股份提出收購要約，TCEH 以每股現金價格 1.1 歐元、收購 NHOA 11.13% 股權。

本次 TCEU 預計收購 NHOA 3084.6 萬股，總金額估約 3393.1 萬歐元 (約新台幣 11.8 億元)，若法律條件滿足，TCEH 將執行全面買斷收購程序 (Squeeze-out)，NHOA 將從 Euronext Paris 巴黎泛歐交易所下市。

以 TCEH 收購要約價格為每股 1.1 歐元，相較 NHOA 於法國時間年 6 月 12 日的收盤價溢價為 88%，相較於此前 60、120 和 180 個交易日的成交量加權平均價格分別溢價 88%、71% 和 66%。

台泥表示，此收購會提供 NHOA 其他股東持股立即變現的機會，本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金；收購案預計在未來幾週內送件，並依法國證管法令取得法國金融市場管理局 (AMF) 的核准。

台泥認為，NHOA 現階段作為上市公司，在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性，使得公司長期發展策略容易受到箝制。

但未來 NHOA 私有化後，除能簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥可更直接為 NHOA 提供財務上的支持，極大化技術及市場資源整合，創造更大的綜效，並提升運營的彈性。

另一方面，台泥看好，NHOA 私有化後將有助加強與集團的深度策略合作，包括強化 NHOA 與台泥另一子公司葡萄牙 Cimpor 及台泥儲能在歐洲市場的合作。