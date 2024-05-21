〈台泥股東會〉張安平：中國水泥事業今年難獲利 不排除部分停窯關廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 13:48

台泥 (1101-TW) 今 (21) 日股東會，股東關心大陸水泥市場，張安平表示，今年基本上可以說是沒機會可以從大陸市場賺錢，但還是會繼續經營大陸市場，在未來的 12 到 18 個月會停掉一些窯，甚至有些廠覺得沒有未來性，條件不夠好會關掉。

張安平表示，4 月初台泥位於花蓮和平的水泥廠、礦區、和平電廠及和平港同時遭受重創，大陸廣東水泥廠遭逢大雨，但合併營收仍能穩住繳出正向成績單、自結數字是賺錢的，也凸顯當以往的主力產業無法生產，而且在虧本的情形下，其他新投入的產業可以把營業額跟利潤撐起來。

張安平指出，全世界水泥的消費都是跟 GDP 的成長形成一個相當大的正比，然後到一個地步以後 GDP 可能繼續生長，可是水泥消費量會達成平台期，到平台期的某一個時段以後就會下降，然後達到谷底再上來，可能永遠上不了最高點，但是水泥是一個必需品，所以說不可能沒有這個產業。

董事長張安平表示，大陸現在還沒有碳費，我們認為當碳費出來的時候，產品會增加競爭力，但這並不表示我們不停窯、不關廠。