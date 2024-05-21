〈台泥股東會〉能元科技6月估轉盈 儲能櫃拓海外市場評估在歐、陸建廠
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 16:11
台泥 (1101-TW) 股東關切台泥能源事業布局，董事長張安平表示，綠能、儲能都有獲利，電池事業能元科技 (Molicel)5 月損平，6 月可望開始小幅獲利；至於儲能櫃業務，則在評估歐洲、大陸設廠。
張安平表示，電池跟半導體一樣，所有製程都要自己開發出來，包括使用 AI 改善製程，是非常辛苦的產業，像是特斯拉、護國神山台積電 (2330-TW) 一開始很多年也沒賺錢，是許多錢包括國家投下去讓他出來。
張安平進一步指出，Molicel 的電池價格幾乎是大陸的 2.5 倍，因為客戶和 Molicel 電池特性可以選擇最好的客戶，現在世界上最先進的空中垂直起降機 eVTOL 一半以上是用台泥的 Molicel 電池，許多超跑甚至下一代產品也採用。
全世界目前能夠生產電池的只剩大陸日本韓國及台灣，日韓一半以上電池是在大陸製造的，現在 Molicel 電池 100% 非大陸生產。
對於水泥儲能櫃 EnergyArk 的未來發展，張安平透露，目前有開始開發歐洲市場和中國大陸市場，已經收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求，也評估在當地設廠，6 月會到葡萄牙看一下位置，大陸也可能衍生出一個儲能櫃裝配工廠。
股東也關心 NHOA 發展是否如計畫，張安平強調，能源業絕對不是當年投資當年回本，全世界包括台灣所有充電站也沒有一個賺錢。
台泥總經理程耀輝則說明，2023 年 NHOA 合併營收是 2.73 億歐元，成長 65%，相較 2021 年成長 8.26 倍，都比計畫中還更好，2024 第一季上線建置中的儲能超過 2GWh、Atlante 4711 站點，在歐盟僅次特斯拉，並獲得歐盟 730 萬元獎勵補貼，都是對經營團隊的認可。
程耀輝強調，全球能源轉型對儲能充電站需求很殷切，我們將結合水泥儲能櫃，以及台泥儲能團隊在台灣累積的電力交易經驗，跟 NHOA、Atlante 一起合作開發歐洲市場。
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