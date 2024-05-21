〈台泥股東會〉能元科技6月估轉盈 儲能櫃拓海外市場評估在歐、陸建廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-21 16:11

張安平進一步指出，Molicel 的電池價格幾乎是大陸的 2.5 倍，因為客戶和 Molicel 電池特性可以選擇最好的客戶，現在世界上最先進的空中垂直起降機 eVTOL 一半以上是用台泥的 Molicel 電池，許多超跑甚至下一代產品也採用。

全世界目前能夠生產電池的只剩大陸日本韓國及台灣，日韓一半以上電池是在大陸製造的，現在 Molicel 電池 100% 非大陸生產。

對於水泥儲能櫃 EnergyArk 的未來發展，張安平透露，目前有開始開發歐洲市場和中國大陸市場，已經收到來自法國、義大利、葡萄牙、荷蘭要求報價的需求，也評估在當地設廠，6 月會到葡萄牙看一下位置，大陸也可能衍生出一個儲能櫃裝配工廠。

股東也關心 NHOA 發展是否如計畫，張安平強調，能源業絕對不是當年投資當年回本，全世界包括台灣所有充電站也沒有一個賺錢。

台泥總經理程耀輝則說明，2023 年 NHOA 合併營收是 2.73 億歐元，成長 65%，相較 2021 年成長 8.26 倍，都比計畫中還更好，2024 第一季上線建置中的儲能超過 2GWh、Atlante 4711 站點，在歐盟僅次特斯拉，並獲得歐盟 730 萬元獎勵補貼，都是對經營團隊的認可。