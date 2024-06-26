市值營收比策略 找到基本面增長且技術面多頭排列的選股方法

鉅亨研報 2024-07-01 14:27

一、從輝達市值看市值營收比

推動 AI 趨勢浪潮的輝達市值在 2024 年 6 月中下旬突破 3 兆美元市值，相較先前突破 2 兆美元僅差距 3 個月的時間，在這期間甚至一度超越微軟和蘋果，成為全球市值最高的公司。另外，根據工商時報引述德意志銀行研究數據顯示，輝達市值已超越歐洲主要國家股市，例如德國股市、英國和法國股市。

至於上市公司的市值為何重要? 因為市值是公司股票市價乘以流通股數得到的結果，直觀地反映出公司的規模大小，一般來說市值越大的公司，對於市場的影響力也越強。但市值只是一項參考指標，不可能反映營運的完整全貌，尤其金融市場更加重視公司的成長潛力，而市值通常會隨著業績增長而上升，所以市值必須與財報營收搭配使用，因此市值營收比就是一個重要的股票評價法。

市值營收比的計算方式如下:

1. 市值營收比 = 市值 / n 個月營收總和

2. 投資人可以自行決定 n 的數字，本文以 3 為範例

二、市值營收比動能成長多頭排列

理論上公司的市值營收比越小越有吸引力，代表能夠用相對便宜的價格買到高營收的股票，也就是市值越小而營收越高。但現實情況卻要考量更多，我們以台北股市整體上市櫃股票為範例，市值營收比介於 0 至 50 之間占比全體約 92.75%，市值營收比中位數約略是 7.75，如果以此作為選股依據尋找低於 7.75 的股票，最終結果是小型股偏多，領漲型個股反而因為漲勢強勁市值擴增而被剔除於選股範圍。

由此可知，採用單一數值並不是好的方式，畢竟產業特性不同，例如在 A 產業市值營收比達到 10 就是天花板，然而 B 產業市值營收比動輒 30 起跳，所以市值營收比的高低沒有絕對的意義，前面說過，金融市場更加重視公司的成長性，市值營收比也應該用動能成長的角度來看待，例如市值營收比必須合乎多頭排列，日收盤價也要站穩均線之上，也就是兼顧基本面與技術面的市值營收比選股策略。

XQ 全球贏家篩選相關條件如下:

1. 市值營收比合乎多頭排列 (大於 3、6、12 月平均值)

2. 日收盤價站穩均線 (大於 5、20 日平均值)

3. 成交量大於 15,000 張